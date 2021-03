Incendio sulla Prenestina: donna ustionata nella casa in fiamme

E' rimasta ustionata dalle fiamme divampate nel suo appartamento. Ad essere salvata dai vigili del fuoco una donna, poi trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio nella zona di Villa Gordiani nel pomeriggio di lunedì.

La richiesta di soccorso al 112 intorno alle 15:00 da un appartamento al civico 288 della via Prenestina. Sul posto sono quindi intervenute tre squadre dei vigili del fuoco (Tuscolano e La Rustica) che, una volta entrate nell'appartamento, hanno trovato in cucina una donna parzialmente ustionata ma ancora cosciente. Affidata alle cure dell'ambulanza è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio. Restano da accertare le cause dell'incendio.