La spazzatrice Ama avvolta dalle fiamme nei pressi del distributore di carburante

Ancora una spazzatrice Ama in fiamme. L'incendio è divampato mercoledì mattina mentre il mezzo dell'azienda municipalizzata romana era fermo ad un distributore di carburante sulla via Prenestina. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza, con il rogo che avrebbe potuto interessare il benzinaio che si trova nel centro urbano della città.

In particolare la spazzatrice ha preso fuoco al distributore Q8 che si trova all'altezza dell'intersezione con via Ettore Fieramosca, a pochi metri dall'inizio della sopraelevata che attraversa il Pigneto, fra Casal Bertone ed il Prenestino Labicano. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito.

Nel corso dell'incendio si è registrato una copiosa perdita di olio in strada che ha comportato la chiusura temporanea del tratto di consolare interessato dall'incendio.

L'incendio segue di pochi giorni un altro rogo che aveva distrutto un'altra spazzatrice, andata a fuoco domenica sera su corso Rinascimento, in centro Storico. Stamane un altro mezzo carbonizzato.