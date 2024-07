Fiamme nella cucina del ristorante, intossicato un lavoratore

È rimasto intossicato un lavoratore in seguito a un incendio divampato stamattina in un ristorante a Prati. Sono state le pattuglie del Gpit della polizia di Roma Capitale a intervenire insieme ai vigili del fuoco in via Crescenzio per un rogo divampato intorno alle 11:00 nelle cucine del locale.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona e gestito la viabilità nei pressi del locale, consentendo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sul posto anche personale del 118 per le cure di una persona intossicata in seguito all’incendio.