Incendio nel cuore di Prati. Densa colonna di fumo nero nel cielo

Una nube di fumo nera e densa si è alzata sul cielo di Roma. È il risultato di un incendio scoppiato poco dopo le ore 14 a largo Trionfale, incrocio con via Andrea Doria, nel cuore di Prati. A bruciare undici scooter posteggiati sotto al civico numero 7.

Incendio a Prati, cosa è successo

Le fiamme hanno danneggiato anche quattro autovetture in sosta accanto ai motorini, mentre il fumo ha invaso gli appartamenti della palazzina sovrastante. Rovinata la facciata del palazzo storico. Nuvola nera dall’odore acre sino al settimo piano. Finestre serrate anche per i residenti degli stabili limitrofi allarmati per le fiamme alte. Il rogo è stato immediatamente domato e spento dai vigili del fuoco, è intervenuta la squadra della Pisana con al seguito un'autobotte. Non ci sono stati feriti, sul posto anche la Polizia di Stato.

Una nube nera di fumo nel cielo di Roma

“Senza parole, tutto questo in pieno giorno” hanno commentato alcuni residenti di Prati che hanno assistito alla scena dell’incendio. La nube di fumo, alta, nera e densa, per alcuni minuti è stata visibile anche da Monte Mario e dalla Panoramica (viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto), la strada che collega Piazzale Clodio a via Trionfale.