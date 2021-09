Incendio a Prati: agenti vedono fumo dalle persiane ed evacuano i residenti

L'intervento di vigili del fuoco e polizia locale in via del Falco

Hanno visto del fumo fuoriuscire dalle persiane e da qui la decisione della polizia locale di evacuare i residenti di una palazzina a Prati con i vigili del fuoco che hanno poi domato il principio d'incendio in un appartamento. E' accaduto intorno alle 8:00 di questa mattina quando i 'caschi bianchi' del I Gruppo "ex Prati" hanno notato della fuoriuscita di fumo proveniente dalle imposte di un appartamento, in via del Falco.

Immediato l'intervento dei caschi bianchi che, si sono attivati per far uscire i residenti dall'immobile, accertandosi che all'interno non fosse rimasto nessuno. Allertati i Vigili del Fuoco per gli interventi del caso, oltre al personale del 118, in breve tempo è stato possibile ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso, oltreché di limitare i danni allo stabile, di scongiurare feriti e intossicati. Sono al momento in corso da parte della Polizia Locale ulteriori indagini su quanto accaduto per risalire a eventuali responsabilità.