Incendio a Prati: fiamme da Amleto, lo storico barbiere dei Vip

E' storicamente conosciuto come il barbiere dei Vip in Prati. Presente a Roma da 70 anni questa volta chi ha ereditato l'arte di Amleto nella storica bottega di via Alessandro Farnese 10 ha però dovuto fare i conti con un prinicipio d'incendio che ha interessato i locali che si trovano sotto l'Hotel NH Collection con ingresso in via dei Gracchi.

In particolare l'incendio è divampato nella serata di mercoledì con il calore delle fiamme che ha risvegliato gli ospiti della stanza che si trova sopra la bottega di Amleto, con gli stessi trasferiti in un'altra camera a scopo precauzionale. Da accertare le cause del rogo, fra le ipotesi i Carabinieri di Roma intervenuti sul posto non escludono la pista dolosa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Storica bottega, Amleto aprì nel 1950 in via dei Serpenti per poi trasferirisi nel 1967 in via Alessandro Farnese 10. Da allora sono passati 53 anni e lo storico titolare non c'è più. Fra i tanti vip che si fecerò fare barba e capelli nella sua bottega Armando Cossutta, Giulio Andreotti, le gemelle Kessler, Marcello Mastroianni, Adolfo Celi, Paolo Stoppa e Walter Chiari.