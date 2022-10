Incendio in una palazzina, fiamme all'ultimo piano

Dalle 11.15 due squadre dei Vigili del fuoco, con un'autobotte, un'autoscala, il Carro Teli e il TA/6, sono impegnate per un incendio di alcuni locali di deposito materiali all'ultimo piano di una palazzina in via degli Alagno 37, in zona Portuense.



Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza; non ci sono persone coinvolte ma in via precauzionale sono stati evacuati tutti gli appartamenti della Scala E. Sul posto i poliziotti, i sanitari del 118, Italgas e Acea.