Incendio al Portuense: fiamme vicino i binari, ritardi per i treni della Roma-Fiumicino

L'intervento dei vigili del fuoco in via Giuseppe Belluzzo

Disagi e ritardi per i passeggeri dei treni della linea Fl1 con corse rallentate causa incendio in prossimità dei binari della linea Fl1 Orte-Roma-Fiumicino aeroporto. La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco mercoledì mattina per un incendio di sterpaglie e macchia boschiva in via Giuseppe Belluzzo. Sul posto sono quindi intervenute tre squadre di pompieri che hanno cominciato le opera di spegnimento delle fiamme a protezione delle abitazioni del Portuense adiacenti al luogo del rogo.

Ritardi treni Roma-Fiumicino

Con le fiamme divampate in prossimità della linea ferrata inevitabili sono stati i rallentamenti per i treni in transito con rallentamenti fra Ponte Galeria e Roma Ostiense, in direzione della Capitale. Rallentato dalle 11:40 il traffico ferroviario è tornato progressivamente alla normalità a partire dalle 12:15 circa.