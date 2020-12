Incendio al Portuense: in fiamme tre auto e due scooter

Incendio al Portuense dove sono andati a fuoco auto e scooter. La chiamata al 112 nella prima serata di giovedì 3 dicembre. Sul posto sono quindi intervenuti polizia e vigili del fuoco.

In particolare le fiamme sono divampate su via di Vigna Jacobini. Un incendio importante che ha riguardato tre vetture e due scooter. Spento l'incendio dai pompieri del Comando provinciale di Roma sul posto per accertare l'accaduto sono intervenute le volanti e gli agenti del Commissariato San Paolo di polizia.

Da accertare le cause con i soccorritori che non hanno trovato evidenti tracce di acceleranti. Ascoltati i proprietari dei mezzi gli investigatori non escludono la matrice dolosa.