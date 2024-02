Incendio al Portuense, fiamme in un appartamento

Momenti di tensione nella serata di ieri a Roma per un incendio nel quartiere Portuense. Intorno alle ore 22:30 circa, due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala, sono intervenute in via Isacco Artom, 65 per l'incendio di una stanza in un appartamento al piano terra. Il denso fumo sprigionato dal rogo invadeva l'intero vano scala, si provvedeva a scopo precauzionale a evacuare il palazzo. Sul posto anche il 118. Nessuna persona è rimasta ferita.