Incendio sulla Pontina, le fiamme minacciano una pompa di benzina

Un violento incendio è scoppiato nella giornata del 7 agosto sulla via Pontina Nuova, tra Torvaianica e Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale.

Le fiamme, iniziate intorno alle 13, hanno invaso un'area dove sorge una pompa di benzine al chilometro 27, in direzione Latina.

Le due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, stanno intervenendo, con l'ausilio di un autobotte per cercare di spegnere le sterpaglie in fiamme e limitare i danni nell'area di servizio per il rifornimento dei carburanti. La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i moduli della protezione Civile.