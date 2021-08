Incendio sulla Pontina: chiuso un tratto di strada

L'interdizione in direzione Nord con uscita obbligatoria a Borgo Piave

/ Via Pontina

Disagi sulla Pontina dove a causa di un incendio è stato provvisoriamente chiuso un tratto di strada in direzione Roma. Come comunica Anas lungo la strada statale 148 Pontina è stato provvisoriamente interdetto al transito un tratto della carreggiata al km 67,000, in direzione nord, nel territorio comunale di Latina, a causa di un incendio sviluppatosi sulle scarpate attigue all’arteria viaria.

La circolazione in direzione nord è stata per tale motivo deviata su viabilità alternative con uscita obbligatoria allo svincolo ‘Borgo Piave’ (km 67,500) sino al termine dell'intervento dei pompieri. Domate le fiamme il tratto di Strada Regionale è stato poi riaperto con il traffico tornato progressivamente alla normalità. Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che dei Vigili del Fuoco.

Strada che collega Roma a Latina dove questa mattina, intorno alle 8:00, si sono registrati altri rallentamenti con il traffico paralizzato all'altezza di Aprilia a causa di un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti tre mezzi, due auto e un trattore, per un tamponamento a catena.

Due le persone rimaste ferite, entrambe soccorse dai sanitari del 118. Sul posto è stato anche necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia stradale e ai tecnici dell'Anas per rimettere in sicurezza la strada.

Il tratto dell'arteria è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, fino alla rimozione dei mezzi incidentati. E' stata istituita una deviazione all'altezza di Campoverde e la strada è stata riaperta solo intorno alle 12.