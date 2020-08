Pontina: cade albero in seguito ad un incendio, strada chiusa e traffico deviato

Un albero caduto sulla carreggiata a seguito di un incendio. Disagi sulla via Pontina dove diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur sono intervenute in ausilio ai vigili del fuoco a Castel di Decima.

Al fine di permettere l'intervento dei soccorritori è stato necessario attuare la chiusura temporanea di via Pontina (da Castel di Decima in direzione Roma e al chilometro 17,800 in direzione Pomezia), per la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata a seguito di un incendio

Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 18:40, come comunicato da Anas, la strada è stata progressivamente riaperta.

Articolo aggiornato alle ore 18:40 del 4 agosto 2020.