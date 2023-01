Incendio a Castel Romano: baracche in fiamme all'interno della baraccopoli

Prima l'incendio all'interno della baraccopoli poi il fumo ad invadere la via Pontina. Le fiamme sono divampate martedì sera a Castel Romano, all'interno dell'omonimo campo rom. A prendere fuoco due baracche. Decine le chiamate fatte al 112 a partire dalle 20:30 del 24 gennaio da parte degli automobilisti in transito sulla strada statale 148, all'altezza di via de La Comunella. A richiedere l'intervento ai vigili del fuoco per primi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in presidio fisso davanti all'ingresso della favela di Spinaceto.

Intervenuti sul posto con una partenza da Pomezia e l'ausilio dell'autobotte dell'Eur, i pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio. Due le dimore distrutte dalle fiamme. Indagini in corso per accertare le cause che hanno determinato l'incendio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.