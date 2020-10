Incendio sulla Pontina: auto in fiamme, traffico in tilt in entrata a Roma

Auto in fiamme e traffico in tilt sulla via Pontina in entrata nella Capitale. Il veicolo, una Bmw, ha preso fuoco per cause in via di accertamento poco dopo l'uscita Castel Romano. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito.

Divampato in un orario di punta di ingresso in città, intorno alle 8:00, inevitabili sono state le ripercussioni al traffico, com tre chilometri di coda in aumento fra Pomezia e Castel di Decima.