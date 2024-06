Incendio al campo rom di via Pontina. Grossa nuvola di fumo sull'intero quadrante

Fiamme e fumo sulla via Pontina. Un incendio, divampato martedì pomeriggio dall'area del campo nomadi di Tor de' Cenci, nella zona di Castel Romano. Il rogo è divampato da alcune sterpaglie che si trovano nella baraccopoli e, favorito dal vento, ha preso forza rapidamente.

Un possibile pericolo non solo per gli ospiti del campo nomadi, ma anche per gli automobilisti in transito sia in direzione della Capitale che verso Latina, anche se il vento ha spinto l'incendio nell'area interna alla strada statale 148. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, i volontari della protezione civile e gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Forte l'odore percepito anche a chilometri di distanza, come nell'area di Trigoria Alta, con la fuliggine conseguenza dell'incendio che ha oscurato il cielo di Roma sud.

Incendio in autostrada A12

Vigili del fuoco che prima di portarsi sulla via Pontina sono intervenuti - sempre oggi pomeriggio - sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia per un precedente incendio divampato all'altezza del chilometro 3+400, tra Fregene e il bivio per la A91 Roma-Fiumicino, con il fumo che ha invaso la carreggiata.