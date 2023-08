Incendio Ponte Mammolo, si cercano gli inneschi. Si indaga su un traffico illecito di rifiuti

I troppi rifiuti ammassati, un sospetto viavai di camion e furgoni non autorizzati e una vasta discarica a cielo aperto. A Ponte Mammolo, in attesa della bonifica, prima dell'incendio dello scorso quattro agosto quelle scene erano all'ordine del giorno. Almeno questo è quanto hanno raccontato alcuni residenti alle forze dell'ordine che indagano per delineare un quadro sul maxi rogo che per ore ha impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile.

A quasi una settimana dall'incendio in quella che a tutti gli effetti era una grande discarica abusiva, con baraccopoli annessa, continuano le indagini. Lo scenario di questi giorni racconta di bombole del gas vuote e annerite ovunque, pezzi di auto, pneumatici, quel che resta di mobili ed elettrodomestici tutti distrutti dalle fiamme. Rifiuti di ogni tipo ridotti ormai cenere.

La pioggia dello scorso fine settimana è stata provvidenziale, ha permesso ai residenti di riaprire le finestre, ma potrebbe aver cancellato anche prove importanti. Gli agenti del commissariato di San Basilio stanno visionando le immagini delle telecamere di zona anche per determinare i movimenti prima dell'incendio. La polizia indaga con il supporto dei carabinieri del gruppo forestale e della polizia locale. La procura, dopo aver ricevuto le informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, sta analizzando il caso. Tra i reati ipotizzati, secondo quanto si apprende, quelli di incendio doloso e traffico illecito di rifiuti, a carico di ignoti.

Al momento, però, l'area non è stata posta sotto sequestro. Il terreno è privato e ora bisognerà capire come e quando quell'area andrà bonificata. Non è escluso che alcune baracche danneggiate dalle fiamme possano essere abbattute. Poi bisognerà occuparsi dello smaltimento delle tonnellate e tonnellate di rifiuti di ogni tipo accatastate nell'area a ridosso della sponda dell'Aniene.