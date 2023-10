Ponte Mammolo, terzo incendio in pochi mesi nella discarica abusiva

Il primo rogo poteva essere una fatalità, il secondo un caso ma dopo il terzo la situazione comincia a farsi allarmante. Un nuovo incendio si è sviluppato la sera di lunedì 9 ottobre a Ponte Mammolo, vicino all’ormai famosa discarica abusiva bruciata, per la prima volta, ad inizio agosto.

Il primo incendio

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto una colonna di fumo nero si era sollevata da Ponte Mammolo, visibile nelle zone di Colli Aniene, Pietralata, Casal Bruciato, San Basilio, Casal Bertone e Tiburtino. A bruciare tonnellate di rifiuti, con le fiamme che hanno distrutto anche diverse baracche poste lì nelle vicinanze.

L’ordinanza di sgombero

Dopo l’episodio, il sindaco Ronerto Gualtieri aveva firmato un’ordinanza per la tutela dell’incolumità e della salute pubblica e per il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area, privata e di circa un ettaro. Un provvedimento che disponeva l’allontanamento degli occupanti e la bonifica dei luoghi. Uno sgombero avvenuto, però, in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal primo cittadino. Il provvedimento risale, infatti, al 25 agosto e doveva essere eseguito entro 7 giorni. Lo sgombero, però, c’è stato solo il 22 settembre.

Secondo incendio

Tra l’altro, l’allontanamento di circa 27 persone, tra cui 5 minori, ha rischiato di saltare. Nel pomeriggio del 21 settembre un nuovo rogo si era sviluppato sempre dalla discarica abusiva che sorge sul terreno della NIK immobiliare Srl, su via di Ponte Mammolo. La società, secondo l’ordinanza di Gualtieri, avrebbe dovuto recintare l’area, ripulirla e bonificarla, sempre nel giro di 7 giorni.

Terzo incendio

Lunedì sera, infine, il terzo incendio. Un evento che, come detto, non può essere un semplice caso. Difficile capire, ad oggi, cosa stia accadendo in quel pezzo di territorio del IV municipio. Intanto, però, a preoccuparsi sono i cittadini, preoccupati per i veleni che sono costretti a respirare ormai con cadenza mensile.