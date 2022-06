Incendio a Ponte Galeria: fiamme vicino le case invadono un giardino privato

Secchi in mano sono usciti dalle loro case ed hanno aiutato un residente cercando di fermare le fiamme che erano arrivate sin dentro il giardino privato del loro vicino di casa. A cercare di tamponare un incendio - poi domato dai pompieri - gli abitanti di un complesso residenziale di Ponte Galeria dove nel pomeriggio è divampato un rogo in un'area incolta a poche decine di metri da alcuni appartamenti. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 di martedì 7 giugno in un terreno di via Palau, nel municipio Arvalia.

A raccontare l'accaduto Fabiana Sardo, residente in un appartamento al civico 81 di via Palau. "Ogni anno ci ritroviamo alle prese con la stessa identica scena: erba non tagliata, caldo e fiamme nell'area compresa fra il nostro condominio ed i binari del treno. Altre volte siamo stati più fortunati, quest'oggi invece ce la siamo vista brutta con le fiamme che hanno rischiato di entrare proprio nei nostri giardini".

Lo sa bene uno degli abitanti "con le fiamme che hanno invaso il suo giardino - racconta ancora Fabiana Sardo - tanto da costringerlo a riempire secchi e spruzzare acqua con gli innaffiatoi per evitare il peggio con l'aiuto di altri abitanti del complesso residenziale".

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco "che hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Adesso siamo invasi dal fumo, ma se non viene fatto un lavoro serio di sfalcio di questi terreni ci ritroveremo ancora alle prese con il prossimo incendio".