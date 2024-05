Incendio a Ponte Galeria: in fiamme sette container pieni di rifiuti nel deposito sequestrato

Sette container contenenti rifiuti in fiamme. Una notte di fuoco che ha impegnato 6 squadre di vigili del fuoco. Il rogo a Ponte Galeria, in un deposito a cielo aperto, già posto sotto sequestro dalla guardia di finanza. Complicate le operazioni dei pompieri ancora sul posto per smassare il materiale di risulta che ha preso fuoco e mettere in sicurezza l'area. La richiesta d'intervento al comando provinciale a partire dalle 17:00 di ieri, mercoledì 29 maggio, da via Monte Carnevale, nell'area di Ponte Malnome, in Valle Galeria.

Sono state quattro le autobotti e due le partenze che si sono recate al civico 402 di via Monte Carnevale, in ausilio ai pompieri gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale e i volontari dell'Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti. Importante l'incendio che ha interessato sette container contenenti inerti, plastica, carta e materiale di risulta con il fumo - un densa colonna nera visibile da chilometri di distanza - sprigionato dal rogo che ha reso complicate le operazioni di spegnimento.

Con i caschi rossi a lavoro tutta la notte, le fiamme sono state spente. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause.