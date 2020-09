Incendio alla nuova Fiera di Roma: fumo nelle case e disagi alla circolazione

Vasto incendio di sterpaglie a Ponte Galeria. La chiamata ai soccorritori intorno alle 17:30 all'altezza della nuova Fiera di Roma, in via Angelo Vescovali, altezza incrocio Via Portuense SP1a. .

Sul posto diverse squadre dei pompieri, due autobotti ed alcuni moduli della Protezione Civile. Diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini con una densa colonna di fumo provocata dalla combustione a recare disagi alle abitazioni circostanti ed al traffico veicolare.

Sul posto anche le forze dell’ordine.