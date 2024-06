Incendio a Ponte di Nona. Fiamme vicino alle case

Come ieri, più di ieri. Ancora fiamme nel VI municipio. Dopo il vasto incendio che lunedì ha interessato la zona di Rocca Cencia, nel tardo pomeriggio di oggi un vasto rogo si è sviluppato in via Ponte di Nona, in un terreno in prossimità del civico 71. Da qui le fiamme si sono propagate su un'area di sterpaglie. Il rogo, pur sotto controllo, lambisce le case della zona.

Sul posto diverse autobotti dei vigili del fuoco e protezione civile impegnate a spegnere l'incendio e a evitare che le fiamme si avvicinino in modo pericoloso alle case.

Sul posto dieci pattuglie della polizia locale dei gruppi VI Torri, SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del gpit (gruppo pronto intervento traffico) impegnate per la messa in sicurezza dell'area e per le chiusure delle strade limitrofe alla zona interessata dall'incendio. Chiusa via di Ponte di Nona da via Carlo Bernardo Mosca a Via Prenestina.