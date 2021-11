Incendio Ponte di ferro, si indaga anche sulla matrice dolosa. E si cercano testimoni

Nessuna pista è ancora esclusa: mentre la viabilità in zona è di fatto congelata, le indagini sull’incendio e sul parziale crollo del Ponte di Ferro proseguono senza tralasciare alcuna ipotesi. Non solo quella colposa, incentrata su un rogo partito da un fornello a gas usato da alcuni senzatetto per cucinare e scaldarsi, ma anche quella dolosa. Magari il gesto di qualcuno che, stufo del degrado in cui era precipitata quella sponda del Tevere, ha voluto lanciare un avvertimento. O che, esasperato dallo stato di una zona diventata una sorta di giungla, ha deciso di agire per conto proprio senza immaginare la portata del disastro provocato.

Proseguono le ricerche dei clochard scomparsi

Le segnalazioni sugli accampamenti abusivi e sui potenziali rischi rappresentati dal degrado proliferato sotto il ponte, d'altronde, erano arrivate, ma i diversi esposti presentati erano rimasti lettera morta, bloccati un pantano burocratico e in un rimpallo di competenze. I carabinieri della compagnia di Trastevere, coordinati dal sostituto procuratore Giovanni Conzo, sono al lavoro sul caso ormai da oltre un mese. In attesa dei risultati di analisi e perizie commissionate per capire come e da cosa l’incendio sia divampato sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e sono state diramate le ricerche dei clochard che si erano accampati sotto il ponte, ma quest’ultimo filone è apparso da subito quello più complesso da seguire.

La notte del rogo il gruppo di senzatetto ha infatti lasciato in fretta e furia l’accampamento di fortuna dirigendosi verso Trastevere, scappando dal fuoco senza lasciare tracce. Gli inquirenti stanno setacciando i luoghi in cui tradizionalmente si ritrovano o cercano rifugio i più fragili, ma a oggi non è stato trovato ancora nessun elemento decisivo che possa far luce su cosa sia effettivamente accaduto la notte del 3 ottobre.

La svolta dai testimoni?

La vera svolta per accertare le responsabilità dell'incendio potrebbe arrivare dunque da eventuali testimoni. Anche il minimo particolare potrebbe infatti diventare rilevante se collegato agli elementi in mano agli investigatori, e la speranza è che, se qualcuno era presente in zona quando l’incendio è divampato (o poco prima o poco dopo), si faccia avanti per riferire quanto ha visto.

La città intanto fa i conti con l’assenza di un collegamento fondamentale tra due quadranti nevralgici della città, diventato una sorta di macabra attrazione turistica per i romani. Le prime stime parlando di minimo 6 mesi per renderlo nuovamente agibile, e il neo sindaco Gualiteri pare intenzionato a chiedere un commissario per accelerare il processo di ricostruzione e tagliare i passaggi burocratici, un po’ come accaduto per il ponte Morandi di Genova.