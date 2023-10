Via del Corso: incendio in un appartamento del Centro

Dispiegamento di forze in Centro Storico a Roma nel primo pomeriggio di venerdì per un principio d'incendio. L'intervento di vigili del fuoco, 118 e carabinieri nella strada dello shopping per eccellenza, via del Corso, gremita di migliaia di turisti e romani.

Sono le 15:40 quando al centralino del 112 arrivano decine di telefonate. Al civico 300 della strada che collega piazza Venezia a piazza del Popolo due autobotti e una autoscala dei pompieri, in ausilio i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e la ambulanze del 118. Un corto circuito - queste le prime ipotesi ancora non confermate - da un appartamento al quinto piano di via del Corso.

Chiusa la strada a scopo precauzionale i pompieri hanno cominciato le operazioni di spegnimento e bonifica. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Come spiegano da Atac "Chiusa via del Corso da piazza Venezia a Largo Chigi per intervento Vigili del Fuoco, abbiamo deviato le linee di zona in entrambe le direzioni, per via Nazionale/Tritone".

Incendio a Valmontone

Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di giovedì per un altro incendio a Valmontone, comune a sud della Capitale. In questo caso le fiamme hanno interessato un villino di tre piani. Scoppiate dal secondo livello hanno coinvolto l'intera struttura tanto da renderla inagibile. In ausilio ai pompieri intervenuti in località Colle Morello i carabinieri della locale stazione. Anche in questo caso nessuno ha riportato conseguenze.