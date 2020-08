Incendio nella notte: paura in una palazzina, donne bloccate in casa da fumo e fiamme

Paura a Pomezia dove due donne sono stata tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate in casa in seguito ad un incendio. L'allerta al 112 la notte fra sabato e domenica "per una densa colonna di fumo nero proveniente da un seminterrato" in una palazzina di via Roma.

Sul posto arrivano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pomezia che trovano il proprietario dell'immobile, un pensionato di 65 anni, che ha riferito ai militari dell'Arma che la moglie era bloccata nell'appartamento al primo piano, impossibilitata ad uscire dall'abitazione a causa del fumo sprigionato dalle fiamme divampate dalla sala hobby al piano seminterrato mentre al primo piano si trovava la madre del 65enne, una anziana di 83 anni.

Allertati i pompieri all'interno dello stabile i carabinieri hanno tratto in salvo la moglie del 65enne con altri militari riusciti ad entrare all'appartamento al primo piano dove la seconda donna non si era accorta di nulla, trovata a dormire nel suo letto.

Fatta uscire dalla casa anche l'83enne sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da accertare le cause dell'incendio, divampato secondo i primi riscontri per cause accidentali. Sotto choc le due donne, medicate sul posto dal personale del 118.