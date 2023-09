Vasto incendio a Pomezia, fiamme vicino alle case: densa colonna di fumo in cielo

Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì a Pomezia, in un terreno in via Calvi, nell'area industriale, a poca distanza dalla via del Mare. A prendere fuoco è stata la vegetazione, ma le raffiche di vento hanno alimentato le fiamme, provocando una densa colonna di fumo grigio visibile anche da chilometri di distanza e facendole pericolosamente avvicinare alle abitazioni.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Pomezia con diverse squadre e gli uomini del Nucleo Operativo Antica Lavinium della protezione civile, che hanno attaccato il fronte: "Ho assistito dall’inizio dal mio balcone, l’incendio è iniziato intorno alle 13:20 - spiega Michela, una residente, a RomaToday - Qui da dove sono io non si sente molto forte la puzza di fumo, ma ho amiche che vivono in altri punti di Pomezia e dicono che non si respira. Le fiamme si sono avvicinate alle case".

Si tratta dell’ennesimo incendio divampato in zona negli ultimi due giorni tra Pomezia e Ardea, uno dei quali, il più grande, in via Campo Verde, a meno id 5 chilometri dal luogo in cui è scoppiato quello di lunedì.

Molti, come detto, i mezzi al lavoro, compresi gli elicotteri. L’aria nella zona è prevedibilmente diventata irrespirabile nel giro di poco tempo a causa del denso fumo, ma alle 15 non risultavano palazzi evacuati. Carabinieri e polizia locale hanno chiuso in via precauzionale al traffico la strada che porta all'aeroporto militare di Pratica di Mare.

Foto e video: Michela Pellegrini