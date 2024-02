Una pizzeria a Roma è stata distrutta da un incendio

Distrutta da un incendio. In fiamme una pizzeria in zona Torresina, nel municipio Monte Mario. Le fiamme sono divampate nel retro del locale e hanno preso forza rapidamente.

Decine le richieste d'intervento al 112 a partire dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio. In fiamme la pizzeria che si trova in viale Indro Montanelli. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale.

Un lungo intervento quello dei caschi rossi, terminato intorno alle 17:00. Restano ora da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Un locale storico quello di Torresina. Diffusa la notizia sono stati molteplici i messaggi di vicinanza espressi ai titolari del negozio: "Una bruttissima notizia: è andata a fuoco la pizzeria Pizza105. Ci stringiamo forte a Junio e Valentina in questo momento di grande difficoltà - si legge sulla pagina facebook Urban Blog Torresina -. Ricordiamo che l'attività ha aperto quasi venti anni fa e da allora è sempre stata un punto di riferimento per tutta la zona". "Propongo una raccolta fondi - il post di un altro residente - per aiutare questa famiglia in questo momento di grande difficoltà. Propongo al comitato di quartiere di attivare l'iter necessario per far sì che questo avvenga".