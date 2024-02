Incappucciati danno fuoco alla serranda della pizzeria con una tanica di benzina

Tre uomini incappucciati, vestiti di nero con i guanti. In mano una tanica da cui versano poi del liquido infiammabile su una serranda. Poi l'incendio. È quanto visibile dalle telecamere di sicurezza di una pizzeria a Parco Talenti, nel III municipio Montesacro, presa di mira da una banda di almeno tre persone che hanno poi annerito la saracinesca del locale, aperto da poco.

È stato lo stesso amministratore della pizzeria a richiedere l'intervento al 112 la scorsa mattina. Recatosi nel ristorante di via Ugo Ojetti ha trovato infatti la serranda annerita. Visionati i filmati - poi acquisiti dalla polizia - ha denunciato poi l'accaduto agli agenti del III distretto Fidene-Serpentara di polizia.

Un episodio inquietante, un incendio doloso sul quale stanno cercando di fare luce gli investigatori del commissariato di via Enriquez. Ascoltato l'amministratore delegato della pizzeria ha riferito di non aver ricevuto né minacce, né tanto meno richieste o messaggi intimidatori.. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, compresa quella del racket, aspetto sul quale al momento non si hanno comunque riscontri.