Guasto alla friggitrice, incendio in una pizzeria

Un guasto ad una friggitrice. Questa la causa di un incendio divampato in una pizzeria alla Montagnola. Le fiamme sono scoppiate nel primo pomeriggio di ieri richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

In particolare l'incendio è divampato poco dopo le 14:00 di mercoledì 12 gennaio alla pizzeria La Calabrisella 2, che si trova in via Guido de Ruggiero. Intervenuti sul posto i pompieri hanno poi estinto le fiamme dichiarando il locale temporaneamente inagibile. Sul posto per svolgere gli accertamenti i carabinieri della compagnia Roma Eur.