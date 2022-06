Incendio alla Pisana, fiamme e fumo minacciano le case

Un maxi incendio è scoppiato oggi, intorno alle 11:30 tra via della Pisana e via dei Carafa. Squadre della protezione civile con il gruppo Giannino Caria, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sono sul posto da ore per garantire la sicurezza dell'area e lo spegnimento del fuoco.

La boscaglia e la zona impervia hanno reso difficili le manovre di spegnimento. Per avere la meglio sull'incendio è stato richiesto l'aiuto anche di un elicottero. Il fumo e le fiamme, inoltre, alimentate dal vento hanno minacciato le case che si affacciano nella zona di via dei Castelbarco con i residenti che hanno usato anche secchi pieni d'acqua. "Stiamo seguendo gli sviluppi", ha detto il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti che monitora la situazione.