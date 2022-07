Incendio al parco del Pineto, indaga la procura. Data assistenza a 93 persone

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio divampato ieri pomeriggio nell'area a nord ovest della Capitale, che ha interessato diverse zone da Pineta Sacchetti a Valle Aurelia e Balduina. Nell'indagine avviata a piazzale Clodio, al momento, si procede per l'ipotesi di incendio boschivo colposo a carico di ignoti. Nelle prossime ore è attesa in procura ulteriore documentazione sui roghi che sono ancora in corso di spegnimento.

Il sindaco Roberto Gualtieri, già ieri aveva lasciato intendere che la matrice doloso sarebbe più di una probabilità: "In alcuni casi di incendi è già stata accertata la mano dolosa e questo è gravissimo e inaccettabile. In questo caso però ancora non lo sappiamo. È comunque inaccettabile che ci sia chi in un momento così, con un caldo e condizioni che favoriscono gli incendi, si metta ad appiccarli. Auspico la massima severità e durezza nell'azione repressiva di chiunque abbia partecipato a creare questi incendi".

Le fiamme ieri hanno danneggiato alcune strutture in legno di un centro sportivo e in un altro circolo in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo che era visibile a chilometri di distanza in diversi quartieri della capitale. Anche alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, in particolare su via Proba Petronia a Balduina.

Proprio durante le operazioni di evacuazione, sono state aiutate 93 persone. "La situazione nella zona intorno alla Pineta Sacchetti, piano piano sta tornando alla normalità. - ha assicurato l'assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale Barbara Funari - La Protezione Civile capitolina, che ringrazio per il pronto intervento e per l’assistenza prestata senza sosta, sta ora accompagnando gli ultimi ospiti a rientrare nelle strutture comunali rimaste coinvolte nell’incendio. Ieri erano stati evacuati e portati al sicuro, prima nella vicina caserma di Forte Braschi e poi sistemati in albergo, 68 anziani della casa di riposo di via Gioacchino Ventura e 25 nuclei del centro di accoglienza per donne sole con bambini".