Roma brucia ancora, la pineta nella morsa del fuoco: le immagini dei soccorsi. "Disastro annunciato"

Ci sono volute ore per circoscrivere e domare l'ennesimo incendio a Roma. Scenario, come già accaduto in altre occasioni, quello della pineta di Castel Fusano, ad Ostia. A bruciare, questa volta, è stata la proprietà del 'Country Club', un ex camping oggi trasformato in un locale. Le fiamme sono divampate poco prima delle 17 di venerdì e, complice il forte vento, si sono espanse rapidamente.

La colonna di fumo nera che ne è scaturita è stata ben visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, quattro elicotteri, due autobotti, due canadair e i volontari delle associazioni di protezione civile. La macchina dei soccorsi, messa in moto nei tempi giusti, ha permesso di limitare al massimo la zona di fuoco. Oggi le operazioni di bonifica all'interno della pineta andranno avanti. Poi si indagherà per determinare la cause del rogo.

"Un disastro annunciato"

Quello nella pineta di Castel Fusano, per Flavio Pezzoli, presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali di Roma, è stato un disastro annunciato: "Il rischio per il patrimonio arboreo è altissimo, perché si tratta di un valore inestimabile e insostituibile. Senza contare la possibile problematica legata al rilascio di diossine nell'aria. Purtroppo, non è il primo incendio di questa estate e possiamo parlare di un disastro annunciato. Come ordine degli agronomi di Roma abbiamo lanciato grida di aiuto in precedenza che sono rimaste inascoltate. Serve coraggio e una presa di posizione forte da parte del Comune, per mettere fine a questa ondata di incendi che rischia di devastare il grande patrimonio verde della nostra città".

Il Country Club

Aperto negli anni settanta, il 'Country Club' si trova nel cuore della Riserva naturale statale del litorale romano e per quasi quarant'anni è stato adibito a villaggio turistico ma ha però cessato la sua attività di camping nel 2012, quando i terreni vennero confiscati per abusivismo edilizio. La Corte D’Appello ne aveva però revocato la confisca nel 2019, e il 'Country Club' era così tornato ai proprietari, che oggi vi gestiscono un pub ristorante. Nell'ottobre dello scorso anno un altro incendio era esploso all'interno del locale e le fiamme erano state domate in due ore.