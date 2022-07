Incendio nella pineta di Castel Fusano, salvato un uomo e due cani. Attesa informativa in Procura

I carabinieri forestali di Ostia invieranno nelle prossime ore una informativa alla procura di Roma in relazione all'incendio avvenuto ieri pomeriggio nella pineta di Castel Fusano e che ha interessato anche alcune strutture in legno di un camping chiuso da tempo.

Attimi di paura, durante le fasi concitate dell'incendio, sono andate in scena intorno alle 17. Nel corso dell'intervento, gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale hanno notato una donna, intenta a richiamare l'attenzione per segnalare la presenza di alcune persone bloccate all'interno di castello Chigi, lambito dalle fiamme. Raggiunto il palazzo e vedendo che il fuoco era in procinto di avvolgere l'edificio, due agenti sono entrati all'interno e in una delle stanze al secondo piano, hanno trovato un uomo rimasto bloccato.

I due agenti sono così riusciti a portarlo in salvo. Una volta messe in sicurezza le persone, la pattuglia ha salvato anche due cani, chiedendo inoltre ausilio alla protezione civile per recuperare un cavallo presente nell'area.

Nel frattempo continuano, ancora oggi, le operazioni di bonifica all'interno dell'area interessata dal rogo. Al lavoro diverse quadre dei vigili del fuoco, sul posto la Sala Operativa del comando di Roma ha inviato anche un'autoscala ed il personale Gos con alcune ruspe. Presenti anche autobotti del Comune ed i volontari della Protezione civile oltre alle forze dell'ordine.