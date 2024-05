Incendio al Pigneto: in fiamme sottoscala occupato da senza dimora

Paura nella notte al Pigneto. Un incendio è divampato in un locale occupato da alcuni senza dimora. Le fiamme sono divampate stanotte sulla via Prenestina.

Sono stati alcuni passanti a chiamare il 112 poco dopo l'1:00 della notte fra il 9 e il 10 maggio. Al civico 86 della strada consolare, sotto la sopraelevata, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante.

Domato l'incendio, divampato per cause ancora al vaglio, i militari dell'Arma hanno accertato la presenza nel vano sottoscala della palazzina di alcune persone - non trovate al momento dell'arrivo dei soccorsi - occupanti abusivamente nell'immobile.