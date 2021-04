Incendio al Pigneto: evacuata palazzina, sei persone intossicate

I pompieri intervenuti in piazza dei Condottieri

Paura al Pigneto dove è divampato un incendio in un'abitazione, sei le persone intossicate dal fumo sprigionato dal rogo. La chiamata ai soccorritori intorno alle 15:00 da una palazzina posta fra via Alberto da Giussano e piazza dei Condottieri.

Intervenute sul posto, le pattuglie del V Gruppo Prenestino hanno chiuso la strada per agevolare i soccorsi dei vigili del fuoco e per offrire assistenza alloggiativa ai residenti. I pompieri, intervenuti con la squadra 12A Tuscaolano, l'autoscala, la botte, il carro autoprotettori ed il carro teli, hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque livelli.

Rimaste intossicate dal fumo sprigionato per via della combustione sei persone, tre delle quali residenti nell’immobile coinvolto. La circolazione è stata interdetta nel tratto compreso tra piazza dei Condottieri e via Luchino dal Verme. Presente sul posto anche il personale del 118.