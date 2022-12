Incendio al Pigneto, fiamme al secondo piano: paura in un palazzo

Paura questa mattina al Pigneto per un incendio in un appartamento in via Luchino dal Verme al secondo piano del civico 116. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 6:40 e hanno coinvolto anche dei rifiuti.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118 e il palazzo di sette piani è stato temporaneamente evacuato. Nessuna persona è rimasta coinvolta, anche grazie all'intervento dei soccorritori che ha permesso di circoscrivere l'incendio nella sola cucina dell'appartamento. La proprietaria dell'appartamento non era presente in casa.