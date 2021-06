Incendio a Pietralata: camper ed auto in fiamme, danneggiata cabina Acea

L'intervento di vigili del fuoco e polizia in via Filippo Meda

Una colonna di fumo nera a Pietralata. A provocarla un camper in fiamme con il rogo che ha poi interessato le vetture in sosta vicino danneggiando anche una cabina dei servizi elettrica. L'incendio poco dopo le 20:00 di mercoledì in via Filippo Meda.

Richiesto l'intervento al 112 nel quartiere del IV Municipio Tiburtino sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi spento l'incendio. Bilancio un camper e due auto distrutte, con una cabina Acea danneggiata. Da accertare le cause, sul posto per indagare sull'accaduto gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito di polizia.