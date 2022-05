Camper distrutto da un incendio, danneggiate due auto

Incendio nella notte a Pietralata. Ad allarmare i residenti le fiamme ed una minacciosa colonna di fumo nero ben visibie nella notte da chilometri di distanza. Numerose le chiamata al 112 con i vigili del fuoco che hanno poi spento il rogo.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 23:00 di martedì 3 maggio in un'area di parcheggio in via Achille Tedeschi. A prendere fuoco un camper senza targa ed abbandonato in strada da tempo. Spento il rogo dai pompieri, le fiamme divampate dal caravan hanno danneggiato due vetture in sosta vicino.

Restano da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione Roma Casal Bertone che al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa la matrice dolosa.