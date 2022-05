Incendio a Porta Portese 2: in fiamme i rifiuti abbandonati sul piazzale dopo il mercato

La mattina il mercato, la sera l'incendio di rifuti e di alcuni capi d'abbigliamento lasciati sulla piazza. A prendere fuoco abiti e spazzatura, con il rogo che si è poi alimentato interessando alcune sterpaglie. L’intervento dei soccorritori domenica 1 maggio in piazzale Pino Pascali, dove la mattina era stato allestito il mercato conosciuto come Porta Portese 2 o Porta Portese Palmiro Togliatti.

Numerose le chiamate arrivata al 112 una volta notata una densa colonna di fumo avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni adiacenti all'area di piazzale Pino Pascali. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale con i pompieri che hanno poi spento l'incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente. Domate le fiamme i caschi bianchi hanno quindi richiesto l'intervento degli operatori Ama per il recupero di altri rifiuti abbandonati a bordo strada.

Un incendio non nuovo nella zona, come denuncia Giulio Mattone, residente nella zona di Casale Rosso. "Per fortuna avevano da poco tagliato l'erba e le sterpaglie altrimenti l'incendio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, soprattutto per chi vive nei palazzi che affacciano su largo Pascali. Sono anni che ci battiamo per la riqualificazione di questo piccolo quartiere che si trova fra il Collatino, Centocelle e Quarticciolo. Una zona abbandonata a se stessa di cui si parla purtroppo solamente per fatti di cronaca e di degrado. Proprio qui lo scorso anno venne trovata senza vita una transessuale, ma da allora poco è stato fatto per riqualificare la zona, se non da alcuni cittadini che si sono rimboccati le maniche cercando di dare decoro al quartiere. Vorremmo che la parola quartiere dormitorio scompaia dalle nostre vite e che questa zona possa usufruire di parchi e spazi sociali dove poter fare cultura invece di dover sempre richiamare l'attenzione per scene di degrado e episodi di cronaca nera".