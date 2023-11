Appartamento in fiamme: tre intossicati all'Aurelio

Tre intossicati. L'incendio è divampato stanotte all'Aurelio in un appartamento. Affidate alle cure del personale del 118 le tre persone sono state trasportate dalle ambulanze al policlinico Umberto I, non sarebbero in gravi condizioni.

L'intervento dei vigili del fuoco la notte fra il 16 e il 17 novembre in piazza di Villa Carpegna, nel territorio del XIII municipio. Estinte le fiamme, secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe stato conseguenza di un corto circuito nella camera da letto dell'appartamento.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione Madonna del Riposo.