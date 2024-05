Principio d'incendio in piazza del Parlamento: fiamme da un negozio di abbigliamento

Principio d'Incendio a due passi dalla Camera dei Deputati. Tanto fumo ma nessuna conseguenza a causa di un guasto al condizionatore di un negozio di abbigliamento di piazza del Parlamento. L'intervento dei soccorsi poco dopo le 11:00 di questa mattina, martedì 28 maggio. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco si sono portati nella piazza del rione Campo Marzio, nel Centro Storico della Capitale, mettendo in sicurezza l'area.

Al fine di consentire le operazioni dei pompieri i caschi bianchi hanno attuato un senso unico alternato in piazza del Parlamento, fra via dei Prefetti e via di Campo Marzo.