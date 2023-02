Incendio a piazza del Popolo: porta Flaminia in fiamme

Una fiammata davanti alle migliaia di turisti che affollavano le vie del Centro Storico della Capitale. Paura nel pomeriggio di martedì 7 febbraio a causa di un incendio divampato su porta Flaminia, il portone di accesso di piazza del Popolo. A prendere fuoco - come si vede in un video reso pubblico su Welcome to Favelas- alcuni suppellettili e un cumulo di rifiuti che si trovavano dietro alla porta che divide piazzale Flaminio da piazza del Popolo.

A contenere inizialmente l'incendio, come si vede nei video, un uomo dotato di estintore che ha impedito alle fiamme di propagarsi. Subito dopo sono poi stati i vigili del fuoco - con l'ausilio degli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale - a mettere in sicurezza l'area. Informata la Sovrintendenza Capitolina che sta valutando eventuali danni causati dall'incendio alla Porta Flaminia.

Secondo quanto si apprende le fiamme hanno interessato gli oggetti utilizzati per ripararsi da un senza dimora italiano di 55 anni. Richiesto l'intervento della sala operativa sociale il clochard ha accettato di essere ospitato in questi giorni di freddo in una delle strutture di accoglienza allestite nella Capitale con il piano freddo.