Appartamento in fiamme: intossicati padre e figlio. E' il terzo incendio in 12 ore

Villa Gordiani, Balduina e Piazza Bologna. Ad accomunare i tre quartieri di Roma altrettanti incendi divampati nella Capitale in meno di 12 ore. Ultimo in ordine cronologico un rogo divampato da un'abitazione al secondo piano di una palazzina di via Michele di Lando. L'allerta è scattata poco dopo le 17:00 di martedì 4 aprile al civico 79 della strada del II municipio.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con altrettante autoscale, una autobotte e il carro teli. Assieme a loro i carabinieri della stazione Nomentana e della compagnia Roma Parioli. Evacuati a scopo precauzionale gli abitanti dell'immobile i soccorritori hanno tratto in salvo padre e figli, rimasti intossicati dai fumi divampati nell'abitazione dove si trovavano

Medicati dal personale del 118 i caschi rossi hanno quindi domato le fiamme. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe divampato per cause accidentali, per un corto circuito.

Tre incendi in 12 ore

Un incendio che segue di poche ore altri due interventi: uno poco dopo le 10:00 di martedì mattina, quando polizia e pompieri hanno evacuato gli abitanti di una palazzina di via Pompeo Trogo, alla Balduina, a causa di un incendio - preceduto da una esplosione divampato dal motore di un condizionatore d'aria che si trovava fuori del balcone di un appartamento dello stabile.

Salvato un uomo a Villa Gordiani

Incendi di ieri che seguono un primo intervento, avvenuto intorno alle 22:00 di lunedì sera in viale della Venezia Giulia, zona Villa Gordiani-Prenestino. Fiamme divampate in un appartamento al piano terra. Provvidenziale in questo caso l'intervento dei poliziotti che - dopo aver aperto la porta dell'abitazione a spallate - hanno tratto in salvo un 60enne trovato in terra nel corridoio privo di sensi a causa del fumo. A rimetterci anche alcuni agenti, poi medicati in ospedale con delle lievi intossicazioni.