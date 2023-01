Incendio a piazza Annibaliano: in salvo una donna

Fiamme a Roma, al quartiere Africano. All'alba di oggi un incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di piazza Annibaliano in cui stava dormendo una donna, intossicata dal fumo.

L’allarme è scattato poco prima delle 7. Sul posto la squadra di Nomentano, che dopo essere entrata nell’abitazione ha raggiunto la donna e l’ha portata in salvo affidandola ai soccorritori del 118. Trasferita in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incendio è stato spento e l’appartamento messo in sicurezza, anche se i danni sono ingenti.

Nella serata di mercoledì, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nazionale dopo la segnalazione di fumo nei pressi di via Nazionale. Le squadre hanno individuato la causa in alcune cartacce andata e fuoco sotto le griglie stradali e hanno subito spento il principio d’incendio.