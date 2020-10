Incendio in un magazzino, le fiamme minacciano due appartamenti. Due famiglie evacuate

Incendio nella notte del 20 ottobre a Pavona, comune di Albano, ai Castelli Romani. Le fiamme, per cause imprecisate, sono scoppiate intorno alle 22 in via dei Piani di Monte Savello: a bruciare un magazzino.

Sul posto i vigili del fuoco di Marino che hanno spento le fiamme, costatato danni e reso inagibili due appartamenti quelli appena sopra al di sopra del box andato a fuoco.

Sul posto presente oltre alla squadra di Marino 15/A , con l’ausilio di due autobotti, Ab/10 e Ab/12, presenti anche l'autoscala AS/12, il carro degli autoprotettori, il 118 e le forze dell'ordine con i carabinieri di Albano e Radiomobile di Castel Gandolfo che indagano sull'accaduto. Evacuate due famiglie.