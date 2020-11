Appartamento in fiamme: residenti della palazzina scappano in strada

Paura a Passo Scuro dove i residenti di una palazzina si sono riversati in strada in seguito all'incendio di un appartamento al pian terreno. La chiamata ai vigili del fuoco di Cerveteri alle 4:00 dell'1 novembre dalla zona di Passo Scuro, nel Comune di Fiumicino.

L'incendio in un appartamento al pian terreno di una palazzina con le fiamme che hanno interessato la cucina ed il porticato in legno. Data la concitazione del momento, molte persone si sono riversate in strada per la paura.

I pompieri hanno rapidamente estinto le fiamme nell'appartamento, impedendo alle stesse di raggiungere ulteriori locali adiacenti. Le quattro persone residenti nell'abitazione, uscite una volta divampate le fiamme, sono state subito affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto erano presenti l'auto botte 34 (anch’essa proveniente dal distaccamento di Cerveteri) e i Carabinieri. Da accertare le cause dell'incendio.