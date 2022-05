Incendio ai Parioli, fiamme al terzo piano di un palazzo: due persone in ospedale

Incendio alle 14 di oggi, venerdì 20 maggio, in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Giosuè Borsi, nel quartiere dei Parioli. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e la polizia di Stato, anche diverse pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso diverse strade per mettere in sicurezza l'area e agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso.

Due le persone al momento trasportate all'Umberto I per accertamenti, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni. Le fiamme, come spiegano i vigili del fuoco, sarebbero partite da una delle stanze e state prontamente estinte dai soccorritori. Le due persone tratte in salvo erano rimaste bloccate nell’abitazione al quarto piano, soprastantea quella che bruciava. Accertamenti in corso da parte degli agenti del commissariato Villa Glori, intervenuti sul posto con i colleghi delle volanti e del distretto Vescocvio di polizia.