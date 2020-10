Incendio ai Parioli, in fiamme un appartamento: fumo nero sull'intera zona

Il fumo nero visibile su tutta la zona. Il centralino dei vigili del fuoco intasato di telefonate. E' stato un pomeriggio di paura ai Parioli dove alle 17.30 è andato a fuoco un appartamento in via Carlo Linneo. Sul posto i pompieri intervenuti per domare le fiamme.

L’intera zona è stata invasa da un denso fumo nero, chiaramente visibile. Sono state numerose le chiamate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco da parte degli abitanti dei palazzi limitrofi. Secondo quanto si apprende nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.