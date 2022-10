Cabina elettrica in fiamme: evacuato il vicino ufficio postale

Prima l'incendio, poi il fumo che nel volgere di pochi istanti ha invaso l'ufficio postale adiacente dove si trovavano decine di utenti. Apprensione stamattina alle Poste dei Parioli, dove ha preso fuoco una cabina elettrica. Le fiamme sono divampate in via Giuseppe Mercalli richiedendo l'evacuazione - a scopo precauzionale - delle persone che si trovavano nei locali della posta.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 11:30 del 13 ottobre quando un probabile corto circuito ha interessato la cabina dei servizi attigua alle Poste del II municipio, con la stessa che ha quindi preso fuoco. Sul posto sono intervenuti quindi i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia Roma Parioli che hanno allontanato - sempre a scopo cautelativo - i residenti del primo piano dell'immobile dove si trovano le Poste.

Ai Parioli sono intervenuti anche gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso temporaneamente via Mercalli tra via Fracesco Denza e via Ruggero Boscovich. Spente le fiamme dai pompieri nessuno è rimasto ferito né intossicato.