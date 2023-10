Bambini giocano con le miccette vicino gli alberi e scoppia un incendio nel parco

Qualche minuto in più e quel rogo scoppiato per "gioco" nel parco di Villa Bonelli si sarebbe potuto mutare in un incendio di enormi proporzione. A evitare il peggio ci ha pensato un volontario dell'associazione Millennium di Roma, supportato anche dai vigili del fuoco intervenuti.

È la cronaca di un pomeriggio di fuoco. Intorno alle 18 di domenica, nel parco, alcuni bambini - probabilmente lontano dagli occhi dei genitori lì presenti - hanno iniziato a giocare facendo esplodere qualche miccetta vicino a un grosso albero. Così è bastata qualche scintilla per trasformare la pianta in una enorme torcia di fuoco.

Ad accorrere subito sul posto un volontario del gruppo Millennium: "Ero li per il Bonelli Circus, ma quando ho visto le fiamme sono intervenuto subito. A quanto pare chi ha appiccato il rogo ha preferito scappare invece di avvisare me e la mia collega", il racconto a RomaToday. "Ho spento il rogo e poi dopo circa 40 minuti sono intervenuti i vigili del fuoco a finire lo spegnimento e bonificare l'area".